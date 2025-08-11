கூலியால் வார் - 2 படத்துக்கு சிக்கல்?

கூலி திரைப்படத்தால் வார் - 2 திரைப்படம் சிக்கலைச் சந்தித்துள்ளது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியீட்டுக்குத் தயாரான கூலி திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புக் மை ஷோ (book my show) ஆன்லைன் டிக்கெட் தளத்தில் படம் வெளியாவதற்கு 3 நாள்களுக்கு முன்பாகவே கூலி திரைப்படத்திற்கு 10 லட்சம் டிக்கெட்கள் விற்பனையாகியுள்ளது திரைத்துறையினரிடம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், கூலி வெளியாகும் ஆக. 14 ஆம் தேதியில் நடிகர்கள் ஹ்ருத்திக் ரோஷன், ஜூனியர் என்டிஆர் நடித்த வார் - 2 திரைப்படமும் வெளியாகவுள்ளது.
ஆனால், வார் - 2 திரைப்படத்திற்குப் பெரிய வரவேற்பும் ஆன்லைன் முன்பதிவும் நடைபெறவில்லை. இதனால், படக்குழுவினர் கடும் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.
கூலி தமிழ்ப்படமாக இருந்தாலும் ஆமீர் கான், நாகர்ஜூனா உள்ளிட்டோர் படத்தில் நடித்திருப்பதால் இந்தியளவில் எதிர்பார்ப்பு இருப்பது வார் - 2 படத்துக்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது.
இதையும் படிக்க: இந்த சாதனையைச் செய்த முதல் இந்திய சினிமா கூலிதான்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.