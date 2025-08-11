செய்திகள்

சிவகார்த்திகேயனுடனான படம் வித்தியாசமாக இருக்கும்: வெங்கட் பிரபு
இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு நடிகர் சிவகார்த்திகேயனுடான திரைப்படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.

விஜய்யின் 68-வது படமான `கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம்ஸ்’ (G.O.A.T. - Greatest Of All Times) படத்தை இயக்கிய வெங்கட் பிரபு அடுத்ததாக யாரை வைத்து இயக்குவார் என எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன.

நடிகர் அஜித்துடன் இணைய வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் படத்தை இயக்குவதாக உறுதியான தகவல் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இக்கூட்டணி குறித்துப் பேசிய வெங்கட் பிரபு, “நடிகர் சிவகார்த்திகேயனுடனான திரைப்படம் நிச்சயம் வித்தியாசமான நகைச்சுவைப் படமாக இருக்கும். கதையைக் கேட்ட அவரும் தயாரிப்பு நிறுவனமும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர். இதுவரை பார்க்காத எஸ்கேவை இப்படத்தில் பார்க்கலாம்.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

director venkat prabhu said his next film with sivakarthikeyan will be a different kind of story

