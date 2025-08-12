செய்திகள்

அய்யனார் துணை தொடரில் பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நடிகர்!

அய்யனார் துணை தொடரில் பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நடிகர் இணைந்துள்ளது குறித்து...
அய்யனார் துணை தொடரின் முன்னோட்டக் காட்சி!
அய்யனார் துணை தொடரின் முன்னோட்டக் காட்சி!
Published on
Updated on
1 min read

அய்யனார் துணை தொடரில் பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நடிகர் சல்மான் இணைந்துள்ளார்.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் கடந்த ஜனவரி முதல் அய்யனார் துணை என்ற தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

திங்கள்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8.15 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் இந்தத் தொடரில், எதிர்நீச்சல் பிரபலம் மதுமிதா நாயகியாக நடிக்கிறார். அவருக்கு ஜோடியாக கனா காணும் காலங்கள் பிரபலம் அரவிந்த் சேஜு நடிக்கிறார்.

இத்தொடரில் அரவிந்தின் சகோதரர்களாக முன்னா, பர்வேஷ், அருண் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். நடிகர் ரோசரி, இவர்களுக்குத் தந்தையாக நடிக்கிறார்.

நான்கு சகோதர்கள் உள்ள தாய் இல்லாத வீட்டில், மூத்த மருமகளாக வரும் நாயகி (மதுமிதா), எதிர்கொள்ளும் சவால்கள், கூட்டு குடும்பத்தில் நிகழும் நிகழ்வுகளை ளை மையப்படுத்தியும் அய்யனார் துணை தொடர் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர் சல்மான்
நடிகர் சல்மான்

இந்த நிலையில், அய்யனார் துணை தொடரில் பாக்கியலட்சுமி தொடரில் நடித்த நடிகர் சல்மான் இணைந்துள்ளார்.

இவர் முன்னதாக, அன்பே வா, தமிழும் சரஸ்வதியும், ரஞ்சனி உள்ளிட்ட தொடர்களில் நடித்து ரசிகர்களிடையே பிரபலமானவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க: காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் சீரியலுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம்!

Summary

Salman has joined the cast of the serial actor Bhagyalakshmi in the Ayyanar sub-series.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Tamil Serial news
பாக்கியலட்சுமி சீரியல்
Bhakyalakshmi serial
சின்ன திரை செய்திகள்
அய்யனார் துணை தொடர்
ayyanar thunai serial

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com