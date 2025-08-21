செய்திகள்

ஜெயிலர் - 2 படத்தில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு!

ஜெயிலர் - 2 குறித்து...
நடிகர் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான கூலி திரைப்படம் வணிக ரீதியாக பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்துள்ளதால் அவர் நடித்துவரும் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் மீதும் அதிக எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் இப்படத்தின் 60 சதவீத படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதுவும் அதிரடி ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தில் பிரபல மலையாள நடிகர் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு இணைந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சுராஜ் தமிழில் வீர தீர சூரன் திரைப்படத்தில் நடித்து பிரபலமடைந்தார். தற்போது, ரஜினிகாந்துடனும் இணைந்து நடிக்கவுள்ளது ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

