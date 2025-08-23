செய்திகள்

ஜன நாயகனில் புஸ்ஸி ஆனந்த்?

ஜன நாயகன் படத்தில் புஸ்ஸி ஆனந்த் நடித்துள்ளதாகத் தகவல்...
ஜன நாயகனில் புஸ்ஸி ஆனந்த்?
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் படத்தில் புஸ்ஸி ஆனந்த் நடித்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகும் 69-வது படமான ஜன நாயகன் திரைப்படத்தை ஹெச். வினோத் இயக்கியுள்ளார். சமூகப் பிரச்சினையைப் பேசும் ஆக்‌ஷன் படமாக உருவாகியுள்ளது.

பொங்கல் வெளியீடாக இப்படத்தை அடுத்தாண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

படத்தின் முதல் கிளிம்ஸ் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் அரசியல் தலைவராகவும் இயக்குநர்கள் அட்லி, லோகேஷ் கனகராக், நெல்சன் ஆகியோர் பத்திரிகையாளர்களாவும் நடித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

விஜய்யின் கடைசிப்படமான இதில் அவரின் நெருங்கிய நண்பர்கள், திரைத்துறையினர் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிக்க: வழிகிறேன்... மதராஸி இரண்டாவது பாடல்!

Summary

reports suggests that bussy anand acted in jana nayagan movie

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Vijay
Lokesh Kanagaraj
bussy anand
jana nayagan

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com