அறிவழகன் இயக்கத்தில் அதிதி ஷங்கர்?

இயக்குநர் அறிவழகன் இயக்கத்தில் நடிகை அதிதி ஷங்கர் நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இயக்குநர் அறிவழகன் இறுதியாக சப்தம் திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். தொழில்நுட்ப ரீதியாக சிறப்பான உருவாக்கமாக இருந்தாலும் படத்திற்குக் கிடைத்த கலவையான விமர்சனங்களால் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை.
அதேநேரம், நாயகியாக நடித்துக்கொண்டிருக்கும் அதிதி ஷங்கருக்கு மாவீரன் திரைப்படத்துக்குப் பின் எந்த வெற்றியும் கிடைக்கவில்லை.
இறுதியாக நடித்த நேசிப்பாயா திரைப்படமும் சுமாரான விமர்சனங்களையே பெற்றது.
இந்த நிலையில், அதிதி ஷங்கர் இயக்குநர் அறிவழகன் இயக்கத்தில் முழுக்க பெண் கதாபாத்திரத்திற்கு முக்கியத்துவமுள்ள படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
