வடசென்னை 2 அப்டேட் - வெற்றிமாறன் அறிவிப்பு!

வ்டசென்னை 2 படம் குறித்த அறிவிப்பை இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில், நடிகர் தனுஷ் தயாரிப்பு மற்றும் நடிப்பில் 2018 ஆம் ஆண்டில் வெளியான வடசென்னை, ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகமான வடசென்னை 2 - அன்புவின் எழுச்சிக்காக ரசிகர்கள் நீண்டகாலமாகவே காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், வடசென்னை 2 படத்தின் அறிவிப்பு குறித்து வெற்றிமாறன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில்,
எனது அடுத்த படத்தின் அப்டேட் இன்னும் 10 முதல் 15 நாள்களில் வெளியாகும். அது முடிந்ததும் வடசென்னை 2 படம் தொடங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
நடிகர் சூர்யாவுடனான வாடிவாசல் படம் தள்ளிக்கொண்டே போகும்நிலையில், நடிகர் சிம்புவின் 49 ஆவது படத்தை வெற்றிமாறன் இயக்குகிறார். இந்தப் படமும் கைவிடப்பட்டதாக சமீபத்தில் சமூக ஊடகங்களில் வதந்தி பரவிய நிலையில், வெற்றிமாறனின் அறிவிப்பு வெளியாகவுள்ளது.
