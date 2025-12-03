ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் விநாயகன்!

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் இணையவுள்ளதாக நடிகர் விநாயகன் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் நெல்சன் - சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கூட்டணியில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் ஜெயிலர். இந்தத் திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக மாபெரும் வெற்றியடைந்த நிலையில் 2 ஆம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகும் இந்தப் படத்தில், நடிகைகள் ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா ஆகியோர் நடித்து வருகின்றனர். மேலும், ஷாருக்கான், மோகன்லால், விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் இணையவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் தான் நடிக்கவுள்ளதாக நடிகர் விநாயகன் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், அது பிளாஷ்பேக் காட்சியிலா இல்லை நிகழ்காலக் காட்சியிலா எனத் தெரியாது எனக் கூறியுள்ளார்.
ஜெயிலர் - 2 படத்தில் இந்திய நட்சத்திரங்கள் இணைந்து வருவது எதிர்பார்ப்பை எகிறச் செய்துள்ளது.
