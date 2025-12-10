செய்திகள்

அகண்டா - 2 வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

பாலகிருஷ்ணாவின் அகண்டா - 2 வெளியீடு பற்றி...
நடிகர் பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் உருவான அகண்டா - 2 திரைப்படத்தின் வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் பாலகிருஷ்ணா - இயக்குநர் போயபதி ஸ்ரீனு கூட்டணியில் உருவான அகண்டா 2: தாண்டவம் திரைப்படம் கடந்த டிச. 5 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக இருந்தது.

ஆனால், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு எதிராக மற்றொரு நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கின் காரணமாக குறிப்பிட்ட நாளில் படத்தை வெளியிட முடியவில்லை.

இதனால், இப்படத்தின் வெளியீட்டுக்காக காத்திருந்த பாலய்யா ரசிகர்கள் கடும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

இந்த நிலையில், தயாரிப்பு நிறுவனம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் தீர்வு எட்டியதாக தெரிகின்றது. இந்த நிலையில், புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அகண்டா - 2 திரைப்படம் வருகின்ற டிச. 12 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியிடப்படவுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக டிச. 11 ஆம் தேதி சிறப்புக் காட்சிகள் திரையிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

