ஹவுஸ்ஃபுல்... படையப்பா மறுவெளியீட்டைக் கொண்டாடும் ரசிகர்கள்!

ரஜினிகாந்த்தின் 'படையப்பா' மறுவெளியீட்டை ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினர்.
ரஜினிகாந்த் - கே.எஸ். ரவிக்குமார் கூட்டணியில் உருவான 'படையப்பா' திரைப்படம், கடந்த 1999 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.
இப்படம் வெளியாகி 26 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் பிறந்த நாளான இன்று தமிழகம் முழுவதும் அதிக திரைகளில் மறுவெளியீடானது.
ரஜினியின் 75-வது பிறந்த நாளில் மறுவெளியீடானதால் சென்னையிலுள்ள சில திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் பட்டாசுகள் வெடித்து இப்படத்தைக் கொண்டாடினர்.
முக்கியமாக, ரஜினி அறிமுகமாகும் காட்சியை விசிலடித்து உற்சாகம் பொங்க ரசிகர்கள் கண்டுகளித்தது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. பல திரைகளில் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக இருப்பதால் மறுவெளியீட்டிலும் நல்ல வசூலைக் குவிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதையும் படிக்க: ரஜினியின் வாழ்க்கையை மாற்றிய அந்த 10 நிமிடம்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.