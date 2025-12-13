செய்திகள்

அகண்டா 2: வியக்கவைக்கும் முதல் நாள் வசூல்!

நடிகர் பாலகிருஷ்ணாவின் அகண்டா 2 படத்தின் வசூல் குறித்து...
The poster of the movie Akhanda 2.
அகண்டா 2 படத்தின் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / 14 ரீல்ஸ் ப்ளஸ்.
Updated on
1 min read

நடிகர் பாலகிருஷ்ணாவின் அகண்டா 2 படத்தின் முதல் நாள் வசூல் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உலகம் மூழுவதும் ரூ. 59. 5 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

நடிகர் பாலகிருஷ்ணா - இயக்குநர் போயபடி ஸ்ரீனு கூட்டணியில் உருவான அகண்டா 2: தாண்டவம் திரைப்படம் நேற்று (டிச.12) உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

சிறப்புக் காட்சிகள் மற்றும் முதல்நாள் வசூலைச் சேர்த்து ரூ. 59. 5 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்தப் படம்m 2021-இல் எடுக்கப்பட்ட அகண்டா படத்தின் அடுத்த பாகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெளியீட்டில் தாமதம் ஆனாலும், படத்தின் வரவேற்பினால் நடிகர் பாலய்யாவின் ரசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறார்கள்.

Summary

Actor Balakrishna's Akhanda 2 has generated surprising box office collections on its first day.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Balakrishna
Nandamuri Balakrishna
Akhanda

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com