துரோகம் - பழிவாங்கல்... அடிவி சேஷ் - மிருணாள் தாக்குரின் புதிய படம்!

பிரபல தெலுங்கு நடிகர் அடிவி சேஷ் பாலிவுட் நடிகை மிருணாள் தாக்குர் இணைந்து ‘டெகோய்ட்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்கள்.
இந்தப் படத்தின் டீசர் வரும் டிச.18ஆம் தேதி தெலுங்கு, ஹிந்தி மொழிகளில் வெளியாகிறது.
தெலுங்கு நடிகர் அடிவி சேஷ் தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக வளர்ந்து வருகிறார். இவரது திரைப்படங்கள் த்ரில்லர் பாணியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.
சிறையிலிருந்து தப்பித்து வரும் நாயகன், அதற்குக் காரணமான நாயகியைப் பழிவாங்கும் கதை எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்தப் படம் வரும் மார்ச்.19ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாக இருக்கிறது.
இந்தப் படத்தில் அனுராக் காஷ்யப், பிரகாஷ் ராஜ் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
