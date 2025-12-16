அழிஞ்சாட்டம்: மோகன்லால் - திலீப் படத்தின் முதல் பாடல்!

நடிகர்கள் மோகன்லால், திலீப் இணைந்து நடித்துள்ள பா பா பா என்ற படத்தின் முதல் லிரிக்கல் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
இந்தப் பாடலில் இருவரின் நடனங்கள் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளன.
ஸ்ரீ கோகுலம் மூவிஸ் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் தனஞ்செய் ஷங்கர் இயக்கியுள்ளார்.
இந்தப் படத்தில் திலீப், மோகன்லால், வினீத் ஸ்ரீநிவாசன், தயன் ஸ்ரீநிவாசன், சாண்டி, சரண்யா பொன்வண்ணன், ரெடின் கிங்ஸ்லி நடித்துள்ளார்கள்.
ஃபஹிம் ஷபர், நூரின் ஷெரீஃப் இந்தப் படத்திற்கான கதையை எழுதியுள்ளார்கள்.
கோபி சுந்தர் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்திலிருந்து அழிஞ்சாட்டம் என்ற பாடல் சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகிறது.
நடிகை மீதான பாலியல் குற்ற வழக்கில் திலீப் குற்றமற்றவர் என சமீபத்தில் தீர்ப்பு வெளியாகியது.
