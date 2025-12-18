செய்திகள்

வடசென்னை கதாபாத்திர புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்த ஆண்ட்ரியா..! அரசனில் இருக்கிறாரா?

நடிகை ஆண்ட்ரியா பகிர்ந்த வடசென்னை புகைப்படம் குறித்து...
actress andrea
நடிகை ஆண்ட்ரியா.படம்: இன்ஸ்டா / ஆண்ட்ரியா
நடிகை ஆண்ட்ரியா ஜெரேமியா வடசென்னை கதாபாத்திர புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

இதனால் அவர் அரசன் படத்திலும் இருக்கிறாரா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துவருகிறது.

வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிப்பில் 2018-இல் வடசென்னை திரைப்படம் வெளியாகியது.

மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற இந்தப் படத்தில் நடிகை ஆண்ட்ரியா சந்திரா எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

தற்போது, வடசென்னை உலகில் சிம்புவை வைத்து வெற்றி மாறன் அரசன் எனும் படத்தை உருவாக்கி வருகிறார்.

இந்நிலையில், ஆண்ட்ரியா பகிர்ந்த புகைப்படத்தினால் அரசன் படத்திலும் இவர் இருக்கிறாரா என்ற சந்தேகத்தை ரசிகர்கள் மத்தியில் கிளப்பி வருகிறது.

actress andrea
ஏஐ மூலம் ஆபாச புகைப்படங்கள்... ரசிகர்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்த ஸ்ரீலீலா!
