துல்கர் படத்தில் இணைந்த கயாது லோஹர்!

துல்கர் சல்மான் திரைப்படத்தில் கயாது லோஹர்...
நடிகர் துல்கர் சல்மானின் “ஐயம் கேம்” திரைப்படத்தில் நடிகை கயாது லோஹர் இணைந்துள்ளார்.

ஆர்.டி.எக்ஸ். திரைப்படத்தின் இயக்குநர் நஹால் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் ஐயம் கேம். சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் கதையாக இது உருவாகி வருகிறது.

இதன் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், நடிகை கயாது லோஹர் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் கதிர், ஆண்டனி வர்கீஸ், இயக்குநர் மிஷ்கின் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

மேலும், அன்பறிவு சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக இப்படத்தில் இணைந்துள்ளனர்.

