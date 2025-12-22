பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாகும் மீனாட்சி சௌதரி?

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கவுள்ள திரைப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக மீனாட்சி சௌதரி நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான ‘லவ் டுடே’, ‘டிராகன்’ மற்றும் ‘டியூட்’ ஆகிய திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து ரு.100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இவர் நடித்த எல்ஐகே திரைப்படம் 2026, பிப்ரவரி வெளியீடாகத் திரைக்கு வருகிறது.
அடுத்ததாக, ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரிக்கும் புதிய திரைப்படத்தை இயக்குவதுடன் அதில் நாயகனாகவும் பிரதீப் நடிக்கவுள்ளார்.
லவ் டுடே திரைப்படத்திற்குப் பின் பிரதீப் இயக்கவுள்ள திரைப்படம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தில் பிரதீப்புக்கு ஜோடியாக நடிகை மீனாட்சி சௌதரி நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
