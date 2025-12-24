ஓடிடியில் வெளியான முனிஷ்காந்த், விஜயலட்சுமியின் மிடில் கிளாஸ்!

முனிஷ்காந்த், விஜயலட்சுமி நடிப்பில் வெளியான மிடில் கிளாஸ் திரைப்படம் ஓடிடி தள்த்தில் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் முனிஷ்காந்த் நாயகனாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் மிடில் கிளாஸ். இப்படத்தில், இவருக்கு மனைவியாக நடிகை விஜயலட்சுமி நடித்திருக்கிறார்.
மேலும் இந்தப்படத்தில் காளி வெங்கட், குரேஷி, வேல ராமமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். பிரனவ் முனிராஜ் இசையமைத்துள்ளார்.
அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் முத்துராமலிங்கம் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம், ரூ. 65 லட்சம் வரை வசூல் செய்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், மிடில் கிளாஸ் திரைப்படம் இன்று ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.