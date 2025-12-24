செய்திகள்

ஓடிடியில் வெளியான முனிஷ்காந்த், விஜயலட்சுமியின் மிடில் கிளாஸ்!

மிடில் கிளாஸ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
Updated on
1 min read

முனிஷ்காந்த், விஜயலட்சுமி நடிப்பில் வெளியான மிடில் கிளாஸ் திரைப்படம் ஓடிடி தள்த்தில் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் முனிஷ்காந்த் நாயகனாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் மிடில் கிளாஸ். இப்படத்தில், இவருக்கு மனைவியாக நடிகை விஜயலட்சுமி நடித்திருக்கிறார்.

மேலும் இந்தப்படத்தில் காளி வெங்கட், குரேஷி, வேல ராமமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். பிரனவ் முனிராஜ் இசையமைத்துள்ளார்.

அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் முத்துராமலிங்கம் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம், ரூ. 65 லட்சம் வரை வசூல் செய்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், மிடில் கிளாஸ் திரைப்படம் இன்று ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

Summary

The film Middle Class, starring Munishkanth and Vijayalakshmi, has been released on an OTT platform.

ரிவால்வர் ரீட்டா படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

OTT
ஓடிடி
middle class

