ரஷ்மிகாவின் மைசா கிளிம்ஸ்!

நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவாகும் மைசா திரைப்படத்தின் கிளிம்ஸ் வெளியாகியுள்ளது.
பான் இந்தியளவில் பிரபலமாகவுள்ள நடிகை ரஷ்மிகா தற்போது மைசா என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை ரவிந்திர புள்ளே இயக்க, ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்கிறார்.
ஆக்சன் காட்சிகளால் உருவாகும் இப்படத்தின் கிளிம்ஸை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
இப்படத்தில் மைசா என்கிற கதாபாத்திரத்தில் ரஷ்மிகா நடித்துள்ளார். கிளிம்ஸில் ரத்தக்காயங்களுடன் துப்பாக்கியை நீட்டும் காட்சி எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
