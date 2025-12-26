ஓடிடியில் வெளியான ரிவால்வர் ரீட்டா!

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷின் ரிவால்வர் ரீட்டா திரைப்படம் இன்று ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
கீர்த்தி சுரேஷ் கதை நாயகியாக நடித்துள்ள 'ரிவால்வர் ரீட்டா' திரைப்படம், கடந்த நவ. 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
தி ரூட், தி ஃபேஷன் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனங்களின் கூட்டுத் தயாரிப்பில் எடுக்கப்பட்ட இப்படத்தை, ஜேகே. சந்துரு எழுதி இயக்கியுள்ளார்.
மேலும், இந்தப் படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், சுனில், அஜய் கோஷ், ரெடின் கிங்ஸ்லி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், ரிவால்வர் ரீட்டா படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் இன்று(டிச. 26) நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
திரையரங்குகளில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற ரீவால்வர் ரீட்டா திரைப்படம், ஓடிடியில் கவனம் பெறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.