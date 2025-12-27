செய்திகள்

பைரவியாக மாளவிகா மோகனன்! தி ராஜா சாப் படத்தின் புதிய போஸ்டர்!

தி ராஜா சாப் படத்தில் நடிகை மாளவிகா மோகனின் தோற்றம் குறித்து...
தி ராஜா சாப் படத்தில் மாளவிகா மோகனன்.
தி ராஜா சாப் படத்தில் மாளவிகா மோகனன். படம்: எக்ஸ் / தி ராஜா சாப்
Updated on
1 min read

நடிகை மாளவிகா மோகனின் கதாபாத்திர போஸ்டரை தி ராஜா சாப் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

ஃபீபுள் மீடியா பேக்டரி தயாரிப்பில் இயக்குநர் மாருதி இயக்கத்தில் தி ராஜா சாப் படத்தில் பிரபாஸ் நடித்து முடித்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் சஞ்சய் தத், நிதி அகர்வால், மாளவிகா, ரிதி குமார் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

ஃபேண்டசி கலந்த ஹாரர் கதையாக உருவான இந்தப் படம் வரும் ஜன. 9 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தப் படத்தில் ’பைரவி’ எனும் கதாபாத்திரத்தில் மாளவிகா மோகனன் நடித்துள்ளதாகப் படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தப் போஸ்டரில் கறுப்பு நிறத்திலான புடவையில் மாளவிகா மோகனன் மிகவும் ஸ்டைலாக இருக்கிறார்.

Summary

The team of the film 'The Raaja saab' has released the character poster of actress Malavika Mohanan.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

first look
Prabhas
Malavika Mohanan
The Raja Saab

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com