செய்திகள்

கூடுதல் திரைகளில் சிறை! வசூல் எவ்வளவு?

சிறை திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து...
Updated on
1 min read

நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடிப்பில் வெளியான சிறை திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் விக்ரம் பிரபு, எல்.கே. அக்‌ஷய் குமார் நடிப்பில் திரைக்கு வந்த திரைப்படம் சிறை.

காதல் கதைக்குப் பின் காவல்துறை அதிகார பின்னணியை மையமாக வைத்து கதை சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இந்தாண்டின் இறுதி வெளியீடாக டிச.25 ஆம் தேதி வெளியான இப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இதனால், கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், இப்படம் மூன்று நாள் வசூலாக ரூ. 4 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. புத்தாண்டு விடுமுறையுடன் கூடிய வாரம் என்பதால் இப்படம் நல்ல வசூலைப் பெறலாம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜன நாயகன் ரீமேக் படமா? இயக்குநர் எச். வினோத் பதில்!

Vikram prabhu
Justin Prabhakaran

