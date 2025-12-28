செய்திகள்

சர்வம் மாயா - நிவின் பாலிக்கு வெற்றி?

சர்வம் மாயா திரைப்படம் குறித்து...
நிவின் பாலியின் சர்வம் மாயா திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இயக்குநர் அகில் சத்யன் இயக்கத்தில் நடிகர் நிவின் பாலி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “சர்வம் மாயா”. இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் அஜு வர்கீஸ், ரியா ஷிபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையில் உருவாகன இத்திரைப்படம் டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருவதுடன் ரசிகர்களும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

மேலும், கடந்த 3 நாள்களாக ஆன்லைன் முன்பதிவுகள் சீராக அதிக எண்ணிக்கையில் நடைபெற்று வருவதால் இப்படம் விரைவிலேயே ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலிக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஷங்கர் மகனுக்கு ஜோடியாகும் பிரபலம்!

இதனால், நிவின் பாலிவுக்கு நீண்ட காலம் கழித்து வெற்றி கிடைக்க உள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

