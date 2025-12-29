கௌதம் மேனனின் புதிய படம்... நாயகன் இவரா?

இயக்குநர் கௌதம் மேனன் இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் கௌதம் மேனன் இறுதியாக மலையாளத்தில் டோமினிக் அண்ட் லேடிஸ் பர்ஸ் திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.
இந்த நிலையில், கௌதம் மேனன் புதிதாக திரைப்படம் ஒன்றை இயக்கவுள்ளார். இதில், நாயகனாக நடிக்க வைக்க தெலுங்கு நடிகர் ரோஷன் மேகாவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
ரோஷன் நடிப்பில் அண்மையில் வெளியான, ‘சாம்பியன்’ திரைப்படத்தில் இவரது நடிப்பு பேசப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
