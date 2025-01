ஆஸ்கர் தகுதிப் பட்டியலில் கங்குவா!

ஆஸ்கர் விருதுக்கான சிறந்த படங்களின் தகுதிப் பட்டியலில் சூர்யாவின் கங்குவா இடம்பெற்றுள்ளது.

அமெரிக்காவில் இந்தாண்டு மார்ச் மாதம் 97-ஆவது ஆஸ்கா் விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இந்த விருதுக்கு போட்டியிட, சிறந்த சா்வதேச முழு நீள திரைப்பட பிரிவுக்கு 85 நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் இருந்து திரைப்படங்கள் அனுப்பப்பட்டன.

இந்தியாவிலிருந்து கங்குவா, ஆடு ஜீவிதம், ஆல் வி இமாஜின் ஏஸ் லைட் (All we imagine as light), லாபதா லேடீஸ் உள்ளிட்ட தேர்வானது. ஆனால், லாபதா லேடீஸ் பட்டியலிலிருந்து வெளியேறியது.