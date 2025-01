தி சப்ஸ்டன்ஸ் படத்துக்கு ஆஸ்கர் கிடைக்குமா?

ஓடிடியில் இப்படம் வெளியானதும் மிகப்பெரிதாக உலகளவில் கவனிக்கப்பட்டது. பலரும் 2024-ன் சிறந்த படங்களில் ஒன்று, இப்படியான கதையை ஒரு பெண் இயக்குநர் யோசித்ததை நம்ப முடியவில்லை என்றே குறிப்பிட்டிருந்தனர்.

இந்த நிலையில், இந்தாண்டு ஆஸ்கர் விருதுக்கான சிறந்த திரைப்படங்கள் பிரிவில் அனோரா (Anora), தி புரூட்டலிஸ்ட் (the brutualist), எ கம்ப்ளீட் அன்நோன் (A complete unknown), கான்கிளேவ் (Conclave), டுன் -2 (Dune - 2), ஐ ஆம் ஸ்டில் ஹியர் (Iam still here), நிக்கல் பாய்ஸ் (Nickel boys), விக்டு (wicked), எமிலியா ஃபெரெஸ் (emilia ferez) ஆகியவற்றுடன் தி சப்ஸ்டன்ஸ் (the substance) திரைப்படமும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.