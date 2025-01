எஸ்கே 25: புதிய போஸ்டர்!

The revolution waits for no one ✊

Tomorrow marks the beginning🔥



Catch the #SK25 Announcement teaser tomorrow at ⏰ 4:00 PM#VivaLaRevolución



🎬 The revolution is yours to witness

Stream it on 🔗 https://t.co/EteZpy870r@siva_kartikeyan @Sudha_Kongara @iam_ravimohan… pic.twitter.com/ViF8VMOFzn