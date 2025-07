எஸ்.ஜே. சூர்யா படத்துக்கு இசையமைக்கும் ஏ.ஆர். ரஹ்மான்!

Yah it’s none other than OUR ISAI PUYAL , THE MUSICAL LEGEND, INDIAN PRIDE, OUR ONE N ONLY @arrahman sir 🥰🥰🥰💐💐💐💐💐💐sirrrr welcome on board sir 🙏🔥🙏🥰 immensely happy joining you again sir 🙏🙏🙏 #killer@GokulamGopalan #VCPraveen#BaijuGopalan#Krishnamoorthy… pic.twitter.com/kC9XPIs9mo