வரவா? புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட நடிகர் ஸ்ரீ!

மேலும், ”மே ஐ கம் இன் (May eye come in) எனப் பெயரிடப்பட்ட தன் நாவலை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார். ஆண் - பெண் உறவுச் சிக்கலை மையமாகக் கொண்ட இந்த நாவலை அமேசான் கிண்டிலில் வெளியிட்டுள்ளார்.

ரசிகர்களிடம் கவலையை ஏற்படுத்திய ஸ்ரீ, ஒரு எழுத்தாளராக மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது பலருக்கும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.