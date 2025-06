ஆஸ்கர் விருதில் வாக்களிக்க கமல் உள்பட 534 பேருக்கு அழைப்பு!

நடிகர் சூர்யா 2023 ஆஸ்கர் விருது தேர்வில் வாக்களித்ததை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தது கவனிக்கத்தக்கது.

Summary

Kamal Haasan and Ayushmann Khurrana along with Ariana Grande are among 534 individuals who were invited to join the Academy of Motion Picture Arts & Sciences.