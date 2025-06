பாகிஸ்தான் நடிகை நடித்ததால் தடைசெய்யப்பட்ட பஞ்சாபி திரைப்படம்? படக்குழுவுக்கு 40% இழப்பு!

நடிகர் தில்ஜித் தோசன்ஜ், “நாங்கள் பிப்ரவரியில் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பை நடத்தினோம். அப்போது, எந்தப் பிரச்னையும் இல்லை. வெளிநாடுகளில் படத்தை வெளியிட தயாரிப்பாளருக்கு உதவுகிறேன்.

ஹனியா ஆமிர் தொழில்முறையில் சிறப்பான நடிகை. நான் கூச்ச சுபாவம் கொண்டவன் என்பதால் யாருடனும் பெரிதாக கலந்து பேசுவதில்லை” என்றார்.

இந்தப் படத்தில் நடித்த நடிகை நீரு பஜ்வா தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் இந்தப் படத்தின் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பதிவுகளையும் நீக்கியுள்ளார்.

இந்தப் பிரச்னையால் பார்டர் 2 படத்தில் இருந்து நடிகர் தில்ஜித் தோசன்ஜை நீக்குவதா என பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.

summary

The Punjabi film Sardar ji 3, starring Pakistani actress Haniya Aamir, was not released in India and was only screened abroad. This issue film lost alredy 40 percent of his revenue.