வெளியானது ‘பீனிக்ஸ்’ பட டிரைலர்

வேல்ராஜ் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். படம் வரும் ஜூலை 4ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்கெனவே அறிவித்துள்ளது. இப்படம் ஆக்‌ஷன் பின்னணியில் உருவாகிறது.

இந்த நிலையில் ‘பீனிக்ஸ்’ படத்தின் டிரைலரை படக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

The trailer of the film 'Phoenix', starring Vijay Sethupathi's son, has been released.