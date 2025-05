குபேரா இசை வெளியீட்டு விழா தேதி!

Chennai… ready aa? Vera maari kuthu night waiting! 🔥



Come witness the blockbuster audio launch of #Kuberaa in all its glory!



🗓️ June 1st

📍 Leo Muthu Indoor Stadium, Sri Sai Ram Institute of Technology



In cinemas June 20, 2025.#Kuberaa #SekharKammulasKuberaa… pic.twitter.com/jLsSz2KBI4