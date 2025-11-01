செய்திகள்

கும்கி - 2 முதல் பாடல்!

கும்கி - 2 திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு...
கும்கி - 2 முதல் பாடல்!
கும்கி - 2 திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் பிரபு சாலமன் இயக்கத்தில் விக்ரம் பிரபு, லக்‌ஷ்மி மேனன் நடிப்பில் கடந்த 2012 இல் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.

தற்போது, 13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது.

இப்படத்தில் அறிமுக நடிகர் மதி கதாநாயகனாக நடிக்க நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் வில்லனாக நடிப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைத்த இப்படத்தின் முதல் பாடலான பொதி பொதி பாடல் வெளியாகியுள்ளது. மோகன் ராஜ் எழுதிய இப்பாடலை நிவாஸ் பாடியுள்ளார்.

