கலங்கடிக்கும் ஏ. ஆர். ரஹ்மான்... தேரே இஷ்க் மெய்ன் முதல் பாடல்!

தேரே இஷ்க் மெய்ன் முதல் பாடல் வெளியானது...
தனுஷ்
தனுஷ்
தேரே இஷ்க் மெய்ன் முதல் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.

நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் ஆனந்த் எல். ராய் கூட்டணியில் உருவான தேரே இஷ்க் மெய்ன் திரைப்படம் வெளியீட்டிற்குத் தயாராகியுள்ளது.

இப்படம் ராஞ்சனா கதையுடன் தொடர்புடைய படமாக உருவாகியிருக்கிறது. இப்படத்தில் நாயகியாக க்ருத்தி சனோன் நடித்துள்ளார்.

இப்படம் நவ. 28 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தேரே இஷ்க் மெய்னின் முதல் பாடலான 'உசே கெனா' வெளியாகியுள்ளது. ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைப்பில் உருவான இப்பாடலை இர்ஷாத் கமில் எழுத, நிதேஷ் மற்றும் ஜோனிடா ஆகியோர் பாடியுள்ளார். பலரும் இப்பாடல் கலங்கடிப்பதாகக் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

