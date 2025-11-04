செய்திகள்

கலை சுதந்திரமா? வன்முறை வணிகமா? கேள்விக்குள்ளாகும் லோகேஷ் - அருண் மாதேஸ்வரன்!

டிசி திரைப்படத்தின் டீசர் காட்சிகள் குறித்து...
lokesh kanagaraj and arun matheswaran
லோகேஷ் கனகராஜ் - அருண் மாதேஸ்வரன்
Published on
Updated on
1 min read

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரின் டிசி திரைப்படத்தின் டீசர் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் நடிகராக அறிமுகமாகிறார். டிசி எனப் பெயரிட்ட இப்படம் முழு ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகவுள்ளது.

இதில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும் சந்திராவாக வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர்.

இதன் டீசர் அண்மையில் வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தினாலும், தொடர்ந்து ரத்தமும் போதைப்பொருளுமான திரைப்படங்களை லோகேஷ் கனகராஜும் அருண் மாதேஸ்வரனும் எடுத்து வருவது மோசமான போக்கைத்தான் காட்டுக்கிறது என விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

முக்கியமாக, டிசி டீசரில் வான்கோவின் ஓவியம் இடம்பெற்றுள்ளது. முழு ஆக்சன் கதையில் ரத்தத்தையும், பாலியல் தேவைக்கான காட்சியையும் காட்டிவிட்டு இறுதியில் வான்கோவின் ஓவியத்தை வைத்தால் அது கலைப்படைப்பு ஆகிவிடுமா என அருண் மாதேஸ்வரனைக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

மேலும், கலை சுதந்திரம் என்கிற பெயரில் இப்படங்களால் வன்முறைகள் லாபகரமான வணிகமாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கருத்துகள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

Summary

lokesh kanagaraj and arun matheswaran's dc movie teaser raised some questions

Lokesh Kanagaraj
DC
Arun Matheswaran

