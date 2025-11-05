ஓடிடியில் பேட் கேர்ள்!

செய்திகள்

பேட் கேர்ள் திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியானது...
இயக்குநர் வெற்றி மாறன் தயாரித்த பேட் கேர்ள் திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர்கள் வெற்றி மாறன், அனுராக் காஷ்யப் இணைந்து கிராஸ் ரூட் பிலிம் கம்பெனி மூலம் தயாரித்த பேட் கேர்ள் திரைப்படத்தை வெற்றிமாறனிடம் துணை இயக்குநராக பணியாற்றிய வர்ஷா பரத் இயக்கியிருந்தார்.

நாயகியாக அஞ்சலி சிவராமனும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சாந்தி பிரியா, ஹிரிது ஹருண், டிஜே அருணாசலம், சரண்யா ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

இன்றைய இளம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த பெண்ணின் சுதந்திரமான முடிவுகள், காதல் தேர்வுகளை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட இப்படம், கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், பேட் கேர்ள் திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது. ஓடிடி வெளியீட்டிலும் கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்து வருகின்றன.

