செய்திகள்

அரசன் தரமாக இருக்கும்: கவின்

அரசன் குறித்து கவின்...
vetri maaran and kavin
இயக்குநர் வெற்றி மாறன், கவின்
Published on
Updated on
1 min read

இயக்குநர் வெற்றி மாறனின் அரசன் திரைப்படம் தரமான அனுபவமாக இருக்கும் என நடிகர் கவின் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் கவின் இயக்குநர் வெற்றி மாறனின் கிராஸ்ரூட் நிறுவன தயாரிப்பில் நடித்துள்ளார். மாஸ்க் எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் விக்ரணன் இயக்கியுள்ளார்.

இப்படம் நவ. 21 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாவுள்ளது. இதற்கான புரமோஷன் நேர்காணல்களைக் கவின் கொடுத்து வருகிறார்.

அப்படி, நேர்காணல் ஒன்றில் பேசும்போது, “இயக்குநர் வெற்றி மாறனின் அரசன் திரைப்படம் குறித்து எனக்கு நிறைய தெரியும். ஆனால், எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன், இப்படம் தரமாக இருக்கும். இதுவரை நாம் பார்க்காத கூட்டணி இதில் இணைந்திருக்கிறது. நிச்சயம் அசத்தலாக இருக்கும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிக்க: பாண்டிராஜ் - ஹரிஷ் கல்யாண் கூட்டணியில் புதிய படம்?

Summary

actor kavin spokes about vetri maaran's arasan movie

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Silambarasan
Vetri Maaran
Kavin
arasan

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com