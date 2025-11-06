அஜித்துடன் இணையும் லோகேஷ் கனகராஜ்?

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகர் அஜித்குமாரை வைத்து படம் இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லியைத் தொடர்ந்து ஏகே - 64 திரைப்படத்திற்குத் தயாராகி வருகிறார். இப்படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கவுள்ளார்.
அதேநேரம், கூலி திரைப்படத்தை இயக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ் தற்போது அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் டிசி திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் குமார் நடிக்கவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கைதி - 2 திரைப்படத்திற்குப் பின் இருவரும் இணைவார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதையும் படிக்க: நாயகன் மறுவெளியீடு! ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.