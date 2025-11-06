செய்திகள்

அட்டகாசமான வரவேற்பு... டீயஸ் ஈரே வசூல் இவ்வளவா?

வசூலைக் குவிக்கும் பிரணவ் மோகன்லால் திரைப்படம்...
பிரணவ் மோகன்லால்
பிரணவ் மோகன்லால்
Published on
Updated on
1 min read

பிரணவ் மோகன்லாலின் டீயஸ் ஈரே திரைப்படம் வசூலைக் குவித்து வருகிறது.

பிரம்மயுகம் படத்தின் இயக்குநர் ராகுல் சதாசிவன் இயக்கத்தில் பிரணவ் மோகன்லால் நடித்த ஹாரர் திரைப்படம் டீயஸ் ஈரே. நாயகன் பிரணவ் சந்திக்கும் அமானுஷ்ய விஷயங்களும் பேய்க்கதையுமாக உருவான இப்படம் கடந்த அக். 31 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இப்படத்தின் தொழில்நுட்ப பணிகள் மற்றும் நடிகர்களின் நடிப்பும் கவனம் பெற்றதால் ஹாரர் தருணங்கள் ரசிகர்களிடம் பயத்தைக் கொடுத்தது.

இந்த நிலையில், டீயஸ் ஈரே வெளியான ஒரே வாரத்திற்கு ரூ. 50 கோடியை வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்திலும் பல திரைகளில் இப்படத்திற்கான இரவுக்காட்சிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் மேலும் வசூலிக்கும் என்றே தெரிகிறது.

இதையும் படிக்க: நான் மண் அல்ல… மலை! காந்தா டிரைலர்!

Summary

pranav mohanlal's dies irae movie collected morethan Rs. 50 crores

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Pranav Mohanlal
rahul sadasivan

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com