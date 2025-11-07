கத்ரீனா கைஃப் - விக்கி கௌஷால் தம்பதிக்கு ஆண் குழந்தை!

செய்திகள்

பாலிவுட் தம்பதி கத்ரீனா கைஃப் - விக்கி கௌஷாலுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராஜஸ்தானில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நட்சத்திர ஜோடிகளான கத்ரீனா கைஃப் - விக்கி கெளஷால் ஆகியோர் மிக பிரம்மாண்டமாக திருமணம் செய்துகொண்டனர்.

திருமணத்துக்குப் பிறகு தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் நடித்துவந்த கத்ரீனா கைஃப், கடைசியாக ‘மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ்’ என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். இவருக்கு ஜோடியாக விஜய் சேதுபதி நடித்த இப்படம் கடந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் வெளியானது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம், எங்கள் வாழ்க்கையில் மிகச் சிறந்த சகாப்தத்தை தொடங்க ஆயத்தமாகியுள்ளோம் என்று தாய்மைப்பேறு அடைந்த செய்தியை சமூக வலைதளங்களில் கத்ரீனா கைஃப் - விக்கி கௌஷால் ஜோடி பகிர்ந்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், இன்று (நவ. 7) ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக கத்ரீனா கைஃப் - விக்கி கௌஷால் ஜோடி மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்துள்ளனர்.

