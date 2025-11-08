ஓடிடியில் டிரெண்டாகும் அதர்வாவின் தணல்!

நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் உருவான தணல் என்ற படம் தற்போது ஓடிடியில் டிரெண்டாகி வருகிறது.
அறிமுக இயக்குநர் ரவீந்திர மாதவா இயக்கத்தில் உருவான இந்தப் படம் கடந்த செப்.12ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
அன்னை ஃபிலிம் புரடக்ஷன்ஸ் சார்பில் உருவான இந்தப் படம் கிரைம் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியுள்ளது.
காவல்துறையில் முதல்நாளில் வேலைக்குச் சேரும்போகும்போது ஏற்படும் நிகழ்வுகளை மையமாக வைத்து உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
அதர்வா, அஸ்வின், லாவண்யா த்ரிபாதி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்நிலையில், அமேசான் பிரைமில் இந்தப் படம் அக்.17-இல் வெளியாகி, தற்போது இந்தியாவில் டாப் 10-இல் இடம் பிடித்துள்ளது.
