அதிகரிக்கும் காட்சிகள்... ஆண்பாவம் பொல்லதாது வசூல் எவ்வளவு?

ஆண்பாவம் பொல்லதாது வசூல் குறித்து...
அதிகரிக்கும் காட்சிகள்... ஆண்பாவம் பொல்லதாது வசூல் எவ்வளவு?
Published on
Updated on
1 min read

ஆண்பாவம் பொல்லதாது திரைப்படம் நல்ல வசூலைப் பெற்று வருகிறது.

ட்ரம்ஸ்டிக்ஸ் புரொடக்சன்ஸ் தயாரிப்பில் கலையரசன் தங்கவேல் இயக்கியுள்ள ஆண்பாவம் பொல்லாதது படத்தில் நாயகனாக ரியோ ராஜும் நாயகியாக மாளவிகா மனோஜும் நடித்துள்ளனர்.

குடும்பத் தலைவனான நாயகன் திருமணத்திற்குப் பின் சந்திக்கும் நெருக்கடிகளை நகைச்சுவை பாணியில் இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படம் கடந்த அக். 31 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வந்த நிலையில், கூடுதலாக பல திரைகளுக்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

தற்போது, தமிழகத்தில் இப்படம் ரூ. 10 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ரியோ ராஜ், மாளவிகா மனோஜ் நடிப்பில் வெளியான ஜோ படம் ஹிட் அடித்ததுபோல் இக்கூட்டணி மீண்டும் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.

இதையும் படிக்க: ஜேசன் சஞ்சய் படத்தின் அப்டேட்!

Summary

aanpaavam pollathathu collected more than rs. 10 crores

Rio Raj
Malavika Manoj

