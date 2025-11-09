செய்திகள்

பணக்காரனுக்கு கோபம் வந்தா ஏழையைவிட்டு அடிப்பான்... கவினின் மாஸ்க் டிரைலர்!

நடிகர் கவினின் மாஸ்க் திரைப்பட டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் கவின் இயக்குநர் வெற்றி மாறனின் மேற்பார்வையில் புதிய திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளர். மாஸ்க் எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் விக்ரணன் இயக்கியுள்ளார்.

ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்த இப்படத்தில் ருஹானி சர்மா நாயகியாகவும் ஆண்ட்ரியா வில்லியாகவும் நடித்திருக்கிறார். மேலும், இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவராகவும் ஆண்ட்ரியா தயாரித்துள்ளார்.

இப்படம் நவ. 21 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாவுள்ள நிலையில், இதன் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். ஏழைக்குக் கோபம் வந்தால் அடிப்பான்; பணக்காரனுக்கு கோபம் வந்தால் ஏழையைவிட்டு அடிப்பான் போன்ற வசனங்கள் கவனம் பெற்றுள்ளன.

