டிடிஎஃப் வாசனின் ஐபிஎல் டிரைலர்!

யூடியூபர் டிடிஎஃப் வாசன் நடிப்பில் உருவான ஐபிஎல் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் கருணாநிதி இயக்கத்தில் நடிகர் டிடிஎஃப் வாசன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் ஐபிஎல் (இந்தியன் பீனல் கோட்). அரசியல் பின்னணியில் சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் திரைப்படமாக இது உருவாகியுள்ளது.
இதில் நடிகர்கள் கிஷோர், அபிராமி, போஸ் வெங்கட் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படம் நவ. 28 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதன் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
