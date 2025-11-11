அனுராக் காஷ்யப்பின் புதிய தமிழ்ப் படம்!

இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யப் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யப் தென்னிந்திய திரைப்படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். இறுதியாக, இவர் தமிழில் வில்லனாக நடித்த மகாராஜா திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமானது.
தொடர்ந்து, விடுதலை - 2 திரைப்படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், இவர் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய தமிழ்ப்படம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தை வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, இயக்குநர் சாம் ஆண்டன் இயக்குகிறார். படத்திற்கு, ‘அன்கில் 123’ (unkill 123) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிக்க: தர்மேந்திரா உடல்நிலை என்ன? மனைவி ஹேமமாலினி விளக்கம்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.