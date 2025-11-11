செய்திகள்

நிலா காயும்... மம்மூட்டியின் களம்காவல் படத்தின் முதல் பாடல்!

நடிகர் மம்மூட்டியின் களம்காவல் படத்தின் முதல் பாடல் குறித்து...
Mammootty in the movie Kalamkaval.
களம்காவல் படத்தில் மம்மூட்டி. படம்: எக்ஸ் / மம்மூட்டி.
நடிகர் மம்மூட்டியின் களம்காவல் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் மம்மூட்டியின் தயாரிப்பு நிறுவனமான மம்மூட்டி கம்பெனி தன் 7-வது படமாக களம் காவல் என்கிற படத்தை தயாரித்து வருகிறது.

துல்கர் சல்மானின் ’குரூப்’ படத்தின் இணை எழுத்தாளரான ஜித்தின் கே. ஜோஸ் இப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.

இதில், முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் விநாயகனும் வில்லனாக மம்மூட்டியும் நடித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

புழு, பிரம்மயுகம், ரோர்சாக் உள்ளிட்ட படங்களில் எதிர்மறைக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்து கவனம் ஈர்த்த மம்மூட்டி மீண்டும் வில்லனாக நடித்துள்ளது ரசிகர்களிடம் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தப் படத்தின் முதல் பாடல் wஇலா காயும் எனும் வெளியாகியுள்ளது.

Summary

The first song from actor Mammootty's film Kalamkaval has been released.

