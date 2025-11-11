முனிஷ்காந்த், விஜயலட்சுமியின் மிடில் கிளாஸ் டிரைலர்!

முனிஷ்காந்த், விஜயலட்சுமி நடிப்பில் உருவான மிடில் கிளாஸ் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
நடிகர் முனிஷ்காந்த் நகைச்சுவைக் கதாபாத்திர நடிகராக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றவர். இவர் நாயகனாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் மிடில் கிளாஸ். இதில், இவருக்கு மனைவியாக நடிகை விஜயலட்சுமி நடித்திருக்கிறார்.
இது திருமணமான குடும்பத் தலைவன் என்னென்ன சிக்கல்களையும் பிரச்னைகளையும் சந்திக்கிறார் என்பதை நகைச்சுவையுடன் கூடிய உணர்வுப்பூர்வமான கதையாக உருவாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் முத்துராமலிங்கம் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் நவ. 21 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. முனிஷ்காந்த்தும் விஜயலட்சுமியும் தனது பிள்ளைகளுடன் ஜாலியாக இருப்பதும் சண்டையிட்டுக் கொள்வதுமாக காட்சிகள் இருப்பது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
