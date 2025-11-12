செய்திகள்

பைசன் வசூல் எவ்வளவு? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

பைசன் வசூல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...
Poster of the movie Bison Kalamadan.
பைசன் காளமாடன் படத்தின் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / மாரி செல்வராஜ்.
Published on
Updated on
1 min read

மாரி செல்வராஜின் பைசன் திரைப்பட வசூல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் துருவ் - இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் கூட்டணியில் உருவான பைசன் காளமாடன் திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீடாகத் தமிழகத்தில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ரசிகர்களிடம் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது.

இதையடுத்து, கூடுதல் திரையரங்குகள் ஒதுக்கப்பட்டு, ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக படம் ஓடியது. இன்னும் பல திரையரங்களில் பைசன் திரைப்படம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த நிலையில், இப்படம் உலகளவில் ரூ. 70 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.

இதனிடையே, பைசன் திரைப்படம் வரும் நவ. 14 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Summary

Bison collection Official announcement!

இதையும் படிக்க : மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினார் தர்மேந்திரா!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

bison
பைசன் காளமாடன்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com