பைசன் வசூல் எவ்வளவு? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

மாரி செல்வராஜின் பைசன் திரைப்பட வசூல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் துருவ் - இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் கூட்டணியில் உருவான பைசன் காளமாடன் திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீடாகத் தமிழகத்தில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ரசிகர்களிடம் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது.
இதையடுத்து, கூடுதல் திரையரங்குகள் ஒதுக்கப்பட்டு, ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக படம் ஓடியது. இன்னும் பல திரையரங்களில் பைசன் திரைப்படம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.
இந்த நிலையில், இப்படம் உலகளவில் ரூ. 70 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
இதனிடையே, பைசன் திரைப்படம் வரும் நவ. 14 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
