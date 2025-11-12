செய்திகள்

ஓடிடியில் வெளியாகும் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி - ராஷி கன்னாவின் புதிய படம்!

தெலுசு கதா திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
ஓடிடியில் வெளியாகும் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி - ராஷி கன்னாவின் புதிய படம்!
ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி - ராஷி கன்னா நடிப்பில் வெளியான தெலுசு கதா திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீரஜா கோனா இயக்கத்தில் சித்து ஜொன்னலட்டா, ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி - ராஷி கன்னா ஆகியோர் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்து வெளியான திரைப்படம் தெலுசு கதா.

இப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கலைவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இப்படத்துக்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தில் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி வாடகைத் தாய் பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். செயற்கை கருத்தரித்தல், வாடகைத் தாய் ஆகியவற்றை மையப்படுத்தி இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தெலுசு கதா திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வரும் நவ. 14 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படம் தெலுங்கு, ஹிந்தி, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.

