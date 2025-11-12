செய்திகள்

தேரே இஷ்க் மெய்ன் படத்தில் 9 பாடல்கள்?

தேரே இஷ்க் மெய்ன் பாடல்கள் குறித்து...
dhanush and ar rahman
தனுஷ், ஏ. ஆர். ரஹ்மான்
Published on
Updated on
1 min read

தேரே இஷ்க் மெய்ன் திரைப்படத்தில் 9 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் ஆனந்த் எல். ராய் கூட்டணியில் உருவான தேரே இஷ்க் மெய்ன் திரைப்படம் வெளியீட்டிற்குத் தயாராகியுள்ளது.

இப்படம் ராஞ்சனா கதையுடன் தொடர்புடைய படமாக உருவாகியிருக்கிறது. இப்படத்தில் நாயகியாக க்ருத்தி சனோன் நடித்துள்ளார்.

இப்படம் நவ. 28 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தேரே இஷ்க் மெய்ன் திரைப்படத்தில் 9 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இப்படத்தின் கால அளவில் இவை 51 நிமிடங்களைப் பிடித்திருப்பதால் இப்படம் முழுமையான இசைப்படமாகவும் இருக்கும் என்றே தெரிகிறது.

இதையும் படிக்க: தர்மேந்திரா - சர்பிரைஸ் கொடுத்த பாலிவுட்டின் ஹாலிவுட் அழகன்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

dhanush
AR rahman
tere ishk mein

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com